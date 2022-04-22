Вторая фаза войны: в Минобороны Украины рассказали о стратегии РФ и главной цели Путина

В Минобороны Украины сообщили, что стратегия российской армии во время нового наступления – специфическая. Они уничтожают всю социальную инфраструктуру, потому что она им не нужна.

Замминистра обороны Анна Маляр объясняет, что Путину просто нужна территория Украины для того, чтобы укрепиться и двинуться дальше на Европу.

Об этом сообщила заместитель министра обороны в телемарафоне "Єдині новини" в пятницу, 22 апреля.

"Они специфическим способом это увлекают, потому что они на самом деле стирают наши города и села с лица земли. Они фактически ровняют все, что настроено нами, с землей. И здесь возникает действительно огромный вопрос, а что они хотят захватить и для чего? Если вспомним 2014 год и временную оккупированную ими территорию, то мы видим, что они пользуются там нашей инфраструктурой: садики, школы, больницы, административные здания, предприятиями. Собственно всем они там пользуются", — сказала она.

Маляр отметила, что сейчас видна совсем другая ситуация, когда армия РФ фактически уничтожает социальную инфраструктуру. Она считает, что главной целью Путина является захваченная территория Украины в любом виде, которая станет плацдармом для дальнейшего наступления на Европу.

"И здесь действительно напрашивается вопрос, для чего это делается? Сначала говорили, что это какие-то эмоциональные вещи, это может быть месть, устрашение. Но в конце концов Путину выгодно, чтобы мы так думали. На самом деле, скорее всего, это очень серьезный расчет и Украина просто может стать плацдармом для того, чтобы двигаться дальше. И именно поэтому ему может быть не нужна социальная инфраструктура, а ему нужна территория, чтобы укрепиться здесь и двинуться, скажем, на Европу", — пояснила она.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в настоящее время армия Украины нуждается в тяжелом вооружении от западных партнеров, чтобы одержать победу.

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