Вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ: в Киев прибыли западные лидеры – детали

В Киев 24 февраля 2024 года прибыли западные лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджия Мелони; премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Об этом пишет Reuters.

Они приехали, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России.

"В Киеве по случаю второй годовщины войны России против Украины. И чтобы отметить чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", — написала президент Еврокомиссии.

В пятницу, 23 февраля, с визитом в Украину также прибыли премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер.

Напомним, по данным СМИ, Урсула фон дер Ляйен также должна рассказать о работе по использованию замороженных активов РФ.

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