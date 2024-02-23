Вторая годовщина полномасштабного вторжения: стало известно, кто приедет поддержать Украину 24 февраля

Гости подчеркнут поддержку Украины, а также расскажут о работе по использованию замороженных активов РФ.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в субботу, 24 февраля, вероятно, прибудет с визитом в Украину.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, таким образом она хочет поддержать Украину во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения. Вместе с ней также Киев должен посетить премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС.

По данным СМИ, фон дер Ляен должен подчеркнуть поддержку Украины, а также рассказать над работой по использованию замороженных активов РФ.

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