Вторая химическая атака в Рубежном: в Сети появилось видео из дрона, как горела азотная кислота

На ролике видны два больших ядовитых облака.

9 апреля в Рубежном Луганской области Россия уже второй раз попала в цистерну с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты.

В Сети появилось видео, как горела кислота после взрыва. В ролике, обнародованном "Радио Свобода" в Telegram, видны два больших ядовитых облака.

Напомним, впервые россияне обстреляли цистерну в Рубежном 5 апреля. На следующий день оккупанты попали во второй раз. Ядовитые испарения ветер унес в район позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой.

Заметим, пара азотной кислоты раздражают дыхательные пути. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. При тяжелом: отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

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