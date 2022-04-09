Вторая химическая атака в Рубежном: ядовитые испарения ветром понесло в район позиций оккупантов

По словам Гайдая, угрозы для жизни населения нет.

В Рубежном Луганской области Россия уже второй раз попала в цистерну с азотной кислотой. Ядовитые испарения ветер унес в район позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Чиновник отмечает, что взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны.

"Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют — не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки", — подчеркнул Гайдай.

Также он рассказал, что в течение дня в результате обсточек Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура. Ранены получили ранения четыре человека, спасены из-под завалов и обстрелов четырех человек, из которых один ребенок.

Напомним, в Луганской области 9 апреля российские военные уже во второй раз попали в цистерну с азотной кислотой. В первый раз они ударили в цистерну в Рубежном 5 апреля.

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