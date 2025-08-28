ТСН в социальных сетях

Война
539
1 мин

Вторая по масштабу атака за войну: что известно о ночном ударе России по Украине

Россия совершила вторую по масштабу атаку на Украину за время полномасштабной войны: 574 беспилотника и 31 ракета выпущена за одну ночь.

Кирилл Шостак
Последствия вражеского удара по Киеву

Последствия вражеского удара по Киеву / © Игорь Клименко

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной бомбардировки 27 – 28 августа Россия применила против Украины 574 ударных дронов и 31 ракету разного типа. Эта атака стала второй по масштабу с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Sky News.

За последние месяцы Россия существенно нарастила интенсивность своих воздушных атак на Украину, неоднократно устанавливая новые рекорды по количеству выпущенных за одну ночь ракет и беспилотников.

Фактически все самые большие воздушные удары России произошли за последние два месяца. Именно с конца июня страна-агрессор несколько раз усилила интенсивность обстрелов, нанося массированные комбинированные удары по украинским городам и критической инфраструктуре.

Ниже приведена хронология наибольших атак (по данным Воздушных сил):

Хронология самых больших атак. / © Sky News

Ранее сообщалось, что во время комбинированной атаки на Украину в ночь на 21 августа российская армия применила 614 беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей врага.

539
