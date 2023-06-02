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Вторая по мощи не в мире, а в Украине: Блинкен высмеял армию России

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Вторая по мощи не в мире, а в Украине: Блинкен высмеял армию России

Энтони Блинкен назвал агрессивную войну России против Украины "полным стратегическим провалом" / Фото: Associated Press

Глава американской дипломатии заявил, что Россия разрушила свой авторитет на долгие годы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высмеял армию России.

Блинкен назвал армию РФ второй по мощности, но не в мире, а в Украине.

Об этом госсекретарь сказал на брифинге в финской столице Хельсинки 2 июня.

"Кремль часто заявлял, что у него вторая по мощи армия в мире, но мы видим, что у него вторая по мощи армия в Украине", — сказал он.

Энтони Блинкен назвал агрессивную войну России против Украины "полным стратегическим провалом".

Также глава американской дипломатии в своей речи заявил, что Россия разрушила свой авторитет на долгие годы.

Напомним, Энтони Блинкен также заявил, что США помогут Украине построить вооруженные силы будущего. Речь идет о современных военно-воздушных силах, вооружениях и т.д.

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Дата публикации
Просмотры
795
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