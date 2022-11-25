"Вторая трансформаторная армия": Данилов высказался об атаках РФ по ГЭС и ТЭЦ

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал российские войска "второй трансформаторной армией", ведущей борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

Впрочем, подчеркнул секретарь СНБО, Украина победит и на этом энергетическом фронте. "Все будет Украина", – подчеркнул он.

"Вторая трансформаторная армия" — теперь официально о росармии, ежедневно ведущей "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пытались лишить нас горючего, а мир – зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Данилов заявил, что отказ России от ядерного оружия станет главным условием для переговоров после войны. По его словам, вестись переговоры могут с новым руководством РФ или других государств, возникающих на ее территории.

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