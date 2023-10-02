Вторая военная зима: будут ли большие наступления и куда будут бить россияне — CNN

Многие переменные будут определять будущее войны в следующем году.

Весна 2024 года обещает стать потенциально важной фазой войны в Украине. Обе стороны будут использовать зиму для переоснащения.

Об этом пишет CNN.

Издание со ссылкой на экспертов пишет о том, что Украина в своей тактике продолжит комбинировать "ползучее" наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по российской логистике.

"Потом будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACMS и других ракет большей дальности (кроме отечественных производственных линий)", — говорится в статье.

В то же время, пишет СМИ, "часто и по ошибке утверждается, что у россиян заканчиваются ракеты и другие боеприпасы". В Украине ждут новой кампании ракетных ударов по энергетике.

"Россияне, скорее всего, начнут очередную кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Население погрузится в темную зиму", — пишет СМИ.

Однако пока неясно, будут ли большие наступления с обеих сторон.

"Все чаще говорят о том, что война будет продолжаться до 2025 года", – говорится в статье.

В России в следующем году война может привести к более серьезным экономическим последствиям.

Кремль навязал идею о том, что защита страны является экзистенциальной битвой – здесь нет общественного несогласия. Санкции нанесли ущерб, но еще не нанесли разрушения, цена на нефть помогает ограничить убытки государственного бюджета.

Но в условиях, когда экономика все больше посвящается поддержке военной машины (не менее 6% ВВП будет израсходовано на армию в следующем году), стрессы растут: нехватка рабочей силы и инфляция, а также слабый рубль. Владимир Путин не захочет сокращать социальные расходы накануне выборов следующей весной, когда большинство аналитиков ожидают снижения цен на нефть и газ.

Многие переменные будут определять будущее этого конфликта в следующем году, отмечают журналисты.

Ранее генерал, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ. По его словам, погода действительно может стать серьезным препятствием на пути к наступающим войскам. Однако украинские силы продвигаются вперед преимущественно без техники, поэтому погодные условия не сильно повлияют на темпы контрнаступления.

Во время визита в США президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден обсуждали ход контрнаступления ВСУ. В Соединенных Штатах довольны ходом украинского контрнаступления.

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