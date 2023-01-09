Вторая волна мобилизации в РФ: где и когда российские "мобики" могут пойти в наступление

Россия может начать вторую волну мобилизации с 15 января и мобилизовать до полумиллиона человек – такие данные приводит украинская разведка. Оккупанты будут использовать пополнение для подготовки наступления на нескольких направлениях. Но вместо стратегического превосходства в войне с Украиной мобилизация может создать большие проблемы для российского командования.

ТСН.ua собрал подробности и комментарии экспертов о новой волне мобилизации в РФ.

Мобилизация в РФ, Беларуси и на оккупированных территориях

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнообязанным и предупредил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что вторую волну мобилизации в России следует ждать после новогодне-рождественских праздников, а мобилизовать могут до полумиллиона россиян.

По словам Черняка, проект указа о дополнительной мобилизации уже существует. В этот раз она будет проходить в первую очередь в крупных городах РФ, как Москва и Санкт-Петербург.

Разведка Эстонии сообщила, что подготовка к мобилизации уже ведется, в частности, в Краснодарском крае типография получила заказ на печать 5 тысяч мобилизационных повесток.

Подготовка к мобилизационным мероприятиям происходит также на оккупированных Россией территориях Украины. В частности, по данным Центра национального сопротивления, в Горловке перед военкоматами поставлен план мобилизовать 2000 человек. Для этого в городе увеличили количество патрулей. Также в Крыму охранные компании начали готовить "добровольцев" типа казаков.

В свою очередь, белорусский оппозиционный политик Павел Латушко сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может в любой момент объявить мобилизацию и присоединиться к войне против Украины. По его информации, "учет всех призывников в Беларуси практически завершен". Также Латушко сообщил, что почти всех работников МВД Беларуси попросили сдать паспорта, чтобы они не могли покинуть территорию страны в случае мобилизации.

Ранее британский военный эксперт Глен Грант заявил, что Россия в Беларуси фактически проводит определенную форму мобилизации, в пределах которой мужчины должны встать на военный учет, а каждого, кто пытается покинуть страну, пытаются остановить.

Где и когда РФ будет использовать "мобиков"

России понадобится примерно два месяца, чтобы создать военные формирования из мобилизованных, говорит представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, но будут обороняться в Херсонской области и Крыму. Это количество людей, которые им понадобятся для такой задачи", — сообщил представитель разведки.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что у врага есть планы по созданию ударной группы с привлечением мобилизованных.

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"Как минимум, одной основной и одной-двух вспомогательных для того, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны — в марте-апреле, возможно, раньше. Они формируют резервы. Сейчас они на стадии обучения, потом слаживание и комплектование этих ударных групп, а затем резервов к ним", — говорит эксперт.

Мусиенко объяснил, какие задачи армия РФ будет решать с помощью резервов:

"Я уверен, что им не удастся захватить Киев или большую часть Украины. Не видно на сегодня концентрации таких сил. Но им достаточно важно сохранить сухопутный коридор на Крым, сохранить как минимум то, что они оккупируют, и возможно продолжить успех, то есть полноценный захват Донецкой и Луганской области, а также Запорожской".

"Армия бомжей": в чем главные проблемы путинской мобилизации

Президент России Владимир Путин во время второй волны мобилизации в РФ не сможет обеспечить сотни тысяч "мобиков" даже бронежилетами и шлемами, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я не вижу возможностей российской армии как-то обеспечивать такое количество мобилизованных. В дальнейшем эта армия все больше будет напоминать такую армию, которая целиком и полностью будет состоять из пехоты, к тому же, не просто непрофессиональной и некачественной, а неоснащенной элементарными вещами — бронежилетами, шлемами и прочее. Это будет некая армия бомжей", — считает Коваленко.

Такого же мнения придерживается экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Можно объявить мобилизацию, призвать полмиллиона людей или миллион, но от этого боеспособность армии не меняется. Боеспособность есть тогда, когда эти люди умеют воевать, когда есть, чем воевать, когда они оснащены, накормлены, обуты и так далее", — пояснил экс-министр.

По его мнению, следующие 300-500 тысяч мобилизованных россиян "будут вооружены не современным вооружением, а винтовками времен Первой мировой войны".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что мобилизация может стать для Кремля очень сложной задачей и "мобиков" придется "вылавливать с собаками".

Как отметил эксперт, россияне "хотят закрыть границу, понимая, что не набирают необходимое количество". По его мнению, недостаток мобилизованных может стать одной из причин неготовности группировки к определенному сроку нового наступления.

"Это может стать одним из факторов того, что даже в феврале-марте Путину не будет, что выставлять. Выставит он не 200 тысяч, а 100, и они будут на грузовиках, а не на танках", — заявил Жданов.

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