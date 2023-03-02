Вторая волна: воздушная тревога объявлена во многих регионах Украины

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 2 марта – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Напомним, вечером 1 марта в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. В результате обстрела Сумской области повреждены линии электропередач. В приграничных населенных пунктах возможны перебои со светом на время.

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