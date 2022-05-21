Вторая встреча "группы стран Рамштайн": Зеленский назвал свои ожидания от заседания

Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом второй встречи стран-партнеров в формате "Рамштайн" станет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий.

Вторая встреча министров 40 стран намечена на 23 мая в онлайн-формате.

Об этом сообщил глава государства на брифинге по итогам встречи с португальским премьером в Киеве 21 мая.

"Скажу честно, у нас есть большие ожидания. Я бы назвал это долгожданным процессом. Мы благодарны за большую военную поддержку, которую оказывают те или иные государства. Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS ( американская реактивная система залпового огня — ред. ). У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США к каждому европейскому государству по MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", — сказал Зеленский.

Глава государства также ответил тем странам, которые боятся предоставить Украине системы MLRS. Владимир Зеленский напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как там начали выдавать российские паспорта.

"Это наши территории, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать их. Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч людей. Поэтому просим нам помочь. В некоторых странах это вооружение просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS ", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент призвал страны не бояться и объединяться, потому что именно этого действительно боится Российская Федерация.

"Она боится крепкого объединения, что ЕС вместе с США будут действовать как один организм. Это очень важно и для нас, потому что в этом едином организме Украина сегодня – кулак. Поэтому нам очень нужна ваша предметная помощь", – заметил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 23 мая, запланировано второе заседание координационной группы по оказанию военной поддержки Украины через российское вторжение. Встреча состоится в режиме онлайн, участие подтвердили более 40 стран.

Добавим, что впервые министры обороны 40 государств мира собрались на авиабазе Рамштайн – крупнейшей военной зарубежной базы США в мире – в Германии 26 апреля. США созвали конференцию своих партнеров для помощи Украине в ее военном противостоянии с Россией.

Встреча с Путиным будет гибридной, как и война: когда будут переговоры президентов - интервью Зеленского 21 мая – ТСН

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