Вторгшиеся в Украину четверть российских войск фактически небоеспособны – CNN

Оккупанты понесли большие потери и имеют плохое обеспечение.

Около четверти российских войск, которые использовались при вторжении в Украину, фактически небоеспособны из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и плохого обеспечения.

Об этом пишет CNN с ссылкой на европейского чиновника.

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Россия разместила примерно 120 батальонных тактических групп (БТГ) вокруг Украины накануне вторжения. Через шесть недель войны около 29 из них вышли из строя, сказал чиновник.

Российские войска пытались объединить некоторые оставшиеся части БТГ в слаженные боевые отряды, используя остатки двух или трех БТГ, чтобы попытаться создать один, добавил чиновник.

Напомним, по последним оценкам Пентагона, за 45 дней полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли 15-20% своей боевой мощи.

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