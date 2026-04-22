Второй Чернобыль? : российские ракеты провоцируют новую масштабную аварию на АЭС

ЧАЭС

Россия неоднократно запускала беспилотники и ракеты по траекториям, которые находятся в непосредственной близости к Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. Подобные действия агрессора значительно повышают риск масштабной ядерной аварии.

Об этом заявил главный государственный прокурор Украины Руслан Кравченко в эксклюзивном комментарии агентству Reuters.

Это заявление прозвучало в канун 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы 1986 года, которую мир будет вспоминать в это воскресенье. В настоящее время Украина эксплуатирует четыре атомных станции, а самая большая из них — Запорожская АЭС — остается под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

«Кинжалы» над реакторами: какая статистика террора

По данным Генеральной прокуратуры и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС, и действующая Хмельницкая АЭС на западе страны постоянно находятся на траектории полета российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Радары зафиксировали не менее 35 таких ракет в радиусе 20 километров от этих объектов.

Подобные запуски не могут быть объяснены никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью устрашения и террора», — сказал Кравченко.

Особую опасность представляют случаи технических сбоев русского вооружения. Кравченко сообщил о трех отдельных инцидентах, когда ракеты «Кинжал» просто падали на землю во время полета, приземляясь всего в 10 километрах от Хмельницкой АЭС. Причины падения остаются неизвестными, однако обломки свидетельствуют о том, что ракеты не были перехвачены системами ПВО.

Ситуация вокруг Чернобыльской АЭС остается критической. С июля 2024 года, когда РФ приступила к массированным атакам беспилотниками, радары зафиксировали как минимум 92 российских дрона, пролетевших в радиусе пяти километров от защитного экрана станции.

Прокурор предостерег, что реальное количество пролетов может быть значительно выше, поскольку дроны часто не отражаются на военных радарах. Более того, в феврале прошлого года российский ударный беспилотник дальнего действия уже поразил ЧАЭС, пробив радиационный защитный экран.

«Умышленные полеты беспилотников с мощной боеголовкой над ядерным объектом крайне безответственны и свидетельствуют о полном пренебрежении безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и по всей Европе», — добавил Кравченко.

Угроза «необратимой коррозии» и стоимость ремонта

Ремонт поврежденного защитного экрана ЧАЭС, по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, обойдется не менее 500 миллионов евро. Если эти работы не будут проведены в ближайшее время, конструкции грозит необратимая коррозия уже через четыре года.

Расследование украинской прокуратуры подтвердило, что атака была умышленной. Об этом свидетельствует крутой угол пикирования беспилотника в момент удара. Россия использует территорию Чернобыля как «безопасный коридор», зная, что Украина концентрирует системы ПВО у густонаселенных городов, оставляя загрязненную зону отчуждения менее защищенной.

МАГАТЭ и его генеральный директор Рафаэль Гросси уже неоднократно выражали глубокую обеспокоенность этой активностью, призывая к «максимальному воздержанию», чтобы избежать новой ядерной катастрофы в сердце Европы.

Атака дроном на ЧАЭС 2025 года — что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/час).

В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС, пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что чревато коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут привести к обвалу конструкций и масштабному выбросу радиации.