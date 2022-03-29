Второй десант после Гостомеля должен был быть на Офис президента, мы с автоматами ждали – Арестович

По словам политика, если бы в Украине была централизованная власть, как в России, то она была бы парализована.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российская тактика состоит в том, что они хотят продемонстрировать "шок и трепет".

Так, он поделился, что второй десант после Гостомеля должен был быть на Офис президента. Это Арестович отметил в интервью BBC.

"Мы с автоматами здесь уже все были в готовности встречать. Потому что мы наверняка уже знали, что они сели в Беларуси, их должны перекидывать. Но из-за того, что Гостомель держался, они перекинули помощь туда. Вы представляете себе десант на Офис президента, на Печерске, какой был бы шок? На этот шок они и рассчитывали. И шедшие на города диверсанты и эти попытки войти на Оболонь по пять машин — это все чтобы была паника, чтобы мы присели и не сопротивлялись, чтобы сбежало все руководство", – отметил он.

По словам политика, если бы в Украине была централизованная власть, как в России, то она была бы парализована.

"Но у нас же "бардак" — вечный майдан и Гуляйполе, мы просто не знали, что надо паниковать, и ребята из Оболонской терробороны и наш спецназ постреляли их там прямо на месте. Как и, кстати, на Берестейской постреляли их бригада охраны Генштаба и тероборона. То есть они рассчитали все верно и действовали так, что могли бы преуспевать. Более того, если бы они имели дело с таким же государством как Россия – централизованным – они бы на 90% преуспели. Они просто не на то государство напали", – добавил Арестович.

Читайте также: