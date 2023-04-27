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Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе: в Воздушных силах показали фото

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2008
Время на прочтение
1 мин
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Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе: в Воздушных силах показали фото

Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Командующий Воздушными силами показал работу второго дивизиона ЗРК Patriot в Украине.

В Украину прибыл второй дивизион ЗРК "Patriot" и уже находится на боевом дежурстве.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Говорят, есть запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники. Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе. Усиливаем ПВО. Приближаем победу", — написал Олешук.

Где самое сделанное фото, он по понятным причинам не уточнил.

Второй Patriot в Украине / © t.me/MykolaOleshchuk
Второй Patriot в Украине / Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Ранее в Сети опубликовали видео боевого дежурства первого ЗРК Patriot в Украине.

Напомним, что Украина получила ПВО Patriot из трех стран: Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов.

О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили еще в декабре прошлого года. В дальнейшем к Штатам также присоединились Германия и Нидерланды.

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Дата публикации
Просмотры
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