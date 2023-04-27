Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе: в Воздушных силах показали фото

Командующий Воздушными силами показал работу второго дивизиона ЗРК Patriot в Украине.
В Украину прибыл второй дивизион ЗРК "Patriot" и уже находится на боевом дежурстве.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Говорят, есть запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники. Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе. Усиливаем ПВО. Приближаем победу", — написал Олешук.
Где самое сделанное фото, он по понятным причинам не уточнил.
Ранее в Сети опубликовали видео боевого дежурства первого ЗРК Patriot в Украине.
Напомним, что Украина получила ПВО Patriot из трех стран: Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов.
О передаче Украине ЗРК Patriot США объявили еще в декабре прошлого года. В дальнейшем к Штатам также присоединились Германия и Нидерланды.
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