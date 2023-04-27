Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе: в Воздушных силах показали фото

В Украину прибыл второй дивизион ЗРК "Patriot" и уже находится на боевом дежурстве.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Говорят, есть запрет Генштаба "селфиться" на фоне техники. Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе. Усиливаем ПВО. Приближаем победу", — написал Олешук.

Где самое сделанное фото, он по понятным причинам не уточнил.