Второй прилет за утро: россияне нанесли ракетные удары по свиноферме в Днепропетровской области

Второй прилет за утро: россияне нанесли ракетные удары по свиноферме в Днепропетровской области

Утром 2 мая российские оккупанты уже второй раз нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Было попадание двух вражеских ракет.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Еще два "прилета" в Синельниковском районе. Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка — шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших курей, теперь перешли на свиней", - написал он.

Стоит отметить, что это уже второй ракетный обстрел Синельниковского района за утро 2 мая. Первый пришелся на элеватор, где был уничтожен склад с зерном. До этого россияне также наносили ракетные удары по агропредприятиям Днепропетровской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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