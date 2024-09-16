Как заявил один российский блогер, "наши контакты оценивают ситуацию как серьезную".

Украинские саперы 12 сентября прорвали российскую оборону вдоль границы у села Новый Путь, что примерно в 20 милях к западу от выступления ВСУ в Курской области. Российский гарнизон в этом районе состоит из большого количества плохо подготовленных срочников.

Об этом говорится в статье Forbes.

Комментируя прорыв ВСУ возле села Новый Путь, авторы публикации указали – то, что сначала казалось коротким и мелким штурмом, превратилось в нечто гораздо более опасное для российского контроля над Курском.

Сообщается, что бронированные грузовики Сил обороны Украины стремительно продвинулись на несколько миль мимо Нового Пути в сторону ближайшего села Веселое. По данным Украинского центра оборонных стратегий, бойцы "дошли до южной окраины Весолого и практически взяли ее под контроль".

Не позднее 14 сентября украинские танки вкатились в Весолое. А на следующий день украинский истребитель-бомбардировщик забросил планировочную бомбу со спутниковой наводкой (боеприпас прямого удара, произведенный в США) на вероятную позицию врага в здании в центре Весолого. Здание было разрушено, за чем сверху следил украинский дрон.

Сообщается, что российский гарнизон вокруг Весолого содержит большое количество плохо подготовленных молодых срочников, призванных только на год военной службы. Согласно политике Кремля, они не должны участвовать в боевых действиях.

"Сильная зависимость российской северной группировки войск от военнообязанных для начальной обороны от главного украинского удара на Курщине, начавшегося в августе, является одной из причин, почему украинцам удалось так быстро продвинуться вдоль этого направления. Это зловещий знак для россиян, что их оборонные усилия в Веселом, очевидно, также зависят от неподготовленных молодых людей в возрасте от подросткового до 20 лет", – говорится в статье.

В материале указано, что если россияне отреагируют на украинскую атаку на Веселое так же, как на более широкое вторжение на Курщину в августе, то могут в конце концов передислоцировать некоторые лучше подготовленные воздушно-десантные силы, чтобы притупить украинское наступление. Однако бойцы украинского подразделения Khorne Group исключили такую возможность.

"Привезите нам больше срочников и десантников", – посмеялись там.

Авторы статьи указывают, что непонятно, какие украинские подразделения принимают участие в боях за Веселое, кроме Khorne Group. Однако на видео прорыва 12 сентября, похоже, изображены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, популярные среди украинской морской пехоты. Отмечается, что украинская 36-я бригада морской пехоты принимает участие в главных боях к востоку от Курска, поэтому, возможно, она также стоит за вторжением в Веселое.

С кем бы россияне не столкнулись возле Веселого, они волнуются. Сообщается, что в их местном гарнизоне много молодых срочников. В то же время, украинские силы состоят из закаленных в боях добровольцев при поддержке танков, беспилотников и боевых самолетов.

"Наши контакты оценивают ситуацию как серьезную", – отметил один российский блогер.

Напомним, 14 сентября подразделение Khorne Group заявило, что "сейчас мы начинаем новую операцию" в Курской области под названием "Багратион". В то же время в "Центре противодействия дезинформации" о СНБО сообщили, что вражеская группировка на Курщине оказалась в ужасной ситуации.

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