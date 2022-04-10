Второй ракетный удар по аэропорту Днепра: пострадали спасатели, разбиравшие завалы первой атаки

Один работник ГСЧС – в тяжелом состоянии, 3 имеют среднюю степень травм, еще 2 – с легкими поражениями.
Во второй раз за день ракеты России попали по аэропорту Днепра. Аэродром и инфраструктура вокруг полностью разрушены. Пострадали спасатели, ликвидировавшие последствия утренней атаки.
Об этом рассказала главный специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань во время брифинга в Днепропетровской ОВА.
"Утром агрессор нанес повторные удары по Днепру. Вражеские ракеты ударили по аэропорту. Сам объект и инфраструктура вокруг были полностью разрушены. Произошел пожар. Через несколько часов агрессор снова попал по тому же месту. Пострадали спасатели, которые именно ликвидировали последствия первой атаки", – рассказала Дарья Цуркань.
Она рассказала, один работник ГСЧС в тяжелом состоянии, 3 имеют среднюю степень травм, еще 2 – с легкими поражениями.
Еще один ракетный удар врага пришелся на инфраструктурный объект в селе Звонецкое Днепровского района. В настоящее время спасатель укротят пожар. Количество пострадавших уточняется. Обнаруженные на месте обломки ракеты будут идентифицировать.
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