Второй ракетный удар по аэропорту Днепра: тяжелые травмы получила спикер областного управления ГСЧС

По данным ГСЧС, пострадали пять спасателей.

Во второй раз за день Россия нанесла ракетные удары по аэропорту в Днепре, в результате чего пострадали 5 спасателей, работавших на месте первой вражеской атаки. Среди них больше всего пострадала начальница отдела связки со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудко.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Женя выехала на место обстрелов, чтобы совершать свою ежедневную работу — фиксацию последствий прилета в город смертоносного "русского мира" и преодоления разрушительных последствий "любви старшего брата" спасателями ГСЧС", — говорится в сообщении спасателей.

Главное управление ГСЧС просит всех небезразличных помочь Жене в ее борьбе за жизнь. Кто молитвой, кто – финансово.

Для тех, кто может помочь финансово номер карты: 5168757396356463 Гетало Виктория (мама Игоря Гетало, мужа Жени)

Напомним, Россия в воскресенье, 10 апреля, нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Вражеские ракеты ударили по аэропорту. Сам объект и инфраструктура вокруг были полностью разрушены. Произошел пожар.

После обеда оккупанты снова нанесли вражеские удары по аэропорту Днепра. Аэродром и инфраструктура вокруг полностью разрушены. По предварительным данным ГСЧС, пострадали спасатели, ликвидировавшие последствия первой атаки.

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