Второй удар стал роковым: оккупанты бросили своего солдата во время атаки дронами

В Сети показали еще одно видео с фронта. Украинские военные обнаружили группу оккупантов и ударили по ним взрывчаткой из беспилотников.

На кадрах видно, как один из солдат РФ после первого удара смог спастись и начал идти к своим, при этом перекрестившись.

Однако, когда другие оккупанты якобы хотели ему помочь, произошел повторный сброс взрывчатки с дрона, и они, в присущей им манере, бросили солдата умирать. Второй удар стал для него роковым.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали около 1300 оккупантов.

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