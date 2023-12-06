Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Второй удар стал роковым: оккупанты бросили своего солдата во время атаки дронами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
349
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Второй удар стал роковым: оккупанты бросили своего солдата во время атаки дронами

Солдаты оккупационной армии РФ/Фото: скриншот

ВСУ атаковали оккупантов сбросом взрывчатки с дрона.

В Сети показали еще одно видео с фронта. Украинские военные обнаружили группу оккупантов и ударили по ним взрывчаткой из беспилотников.

На кадрах видно, как один из солдат РФ после первого удара смог спастись и начал идти к своим, при этом перекрестившись.

Однако, когда другие оккупанты якобы хотели ему помочь, произошел повторный сброс взрывчатки с дрона, и они, в присущей им манере, бросили солдата умирать. Второй удар стал для него роковым.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали около 1300 оккупантов.

Читайте также:

Оккупанты бросили своего солдата во время атаки дронами

Оккупанты бросили своего солдата во время атаки дронами

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
349
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация