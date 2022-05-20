"Второй возможности, как 24 февраля, не будет" — Сухомлин рассказал о беспрецедентной обороне на границе с Беларусью

"Второй возможности, как 24 февраля, не будет" — Сухомлин рассказал о беспрецедентной обороне на границе с Беларусью

Украина укрепит границу с Беларусью вдоль всей границы Житомирской области.

Укрепить границу с Беларусью в Житомирской области Украина хочет, чтобы не допустить вторжения оккупантов из этого направления.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Он рассказал, что к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки. Мы собирали мэров городов Житомирской области. Распределим между каждым городом часть участка и построим нормальную линию обороны, чтобы ВСУ были защищены защищены бетоном и всем остальным, и для того чтобы попыток зайти со стороны Беларуси белорусской армии вместе с российской не имела", — сказал он.

Следует заметить, что протяженность украинско-белорусской границы в пределах Житомирской области составляет более 250 км.

Напомним, что в школах Житомира прекратят учить русский язык.

Тем временем на Житомирщине разоблачили поклонников Путина, возвеличивавших "освободителей" и "ополченцев".

Читайте также: