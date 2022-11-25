Вторжение из Беларуси в конце ноября: в разведке опровергли такие планы врага

На территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.

Украинская разведка опровергла информацию о якобы запланированной в конце ноября атаке российских и белорусских войск со стороны северных границ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины 25 ноября.

"В украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой рф и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению", – говорится в заявлении разведки.

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В ГУР заверили, что данная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на востоке и юге. Еще одна цель этой ИПСО – показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию РБ, чтобы спровоцировать соседнее государство вступить в войну.

"Такие сообщения преследуют цель посеять панику среди украинского общества и являются частью вражеских информационно-психологических спецопераций. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного "вторжения" 25-28 ноября, а через несколько часов дата "вторжения" сместилась на 28-29 ноября", — обратили внимание в разведке.

Там призвали украинцев не подвергаться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации.

В ГУР также сообщили, что украинские защитники обеспечивают надежную защиту северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны заявляли о возможных провокациях России на белорусских объектах критической инфраструктуры под чужим флагом, что должно ускорить втягивание армии РБ в войну и создать необходимое для Кремля общественное мнение среди белорусов, настроив их против Украины. Однако американский Институт изучения войны считает, что белорусские войска вряд ли вступят в войну против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отбросил информацию, что его войска вскоре могут вступить в войну на стороне РФ.

По оценкам российского оппозиционера, юриста Марка Фейгина, Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в войну, однако Лукашенко этого не хочет, потому что понимает, что в таком случае территория РБ станет объектом этой войны.

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