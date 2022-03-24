Вторжение России в Украину: Байден предупредил, что дефицит продовольствия будет "реальным"

Вторжение России в Украину: Байден предупредил, что дефицит продовольствия будет "реальным"

Он также назвал Украину и Россию «житницей» для Европы.

Лидеры G7 обсудили возможный дефицит продовольствия, вызванный вторжением России в Украину.

Об этом президент США Джо Байден заявил в своем выступлении после экстренной встречи НАТО в Брюсселе.

По его словам, дефицит продовольствия будет "реальным". Он также назвал Украину и Россию «житницей» для Европы. Поставки из двух стран вместе составляют около 30% мировой торговли пшеницей.

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"Цена санкций возложена не только на Россию. Она также налагается на очень многие страны, включая европейские страны и США", — сказал Байден.

«Мы долго обсуждали в G7, как Соединенные Штаты, являющиеся крупным производителем пшеницы в мире — как и Канада, оба можем увеличить производство и распределение пищи. Кроме того, мы говорили о призыве всех европейских стран и всех других прекратить торговые ограничения на отправку еды за границу. Поэтому мы проработаем с нашими европейскими друзьями все, что нужно для того, чтобы помочь смягчить беспокойство, связанное с нехваткой продовольствия», – сказал он.

Байден также упомянул о «значительной» американской инвестиционной модели гуманитарной помощи, которая будет включать продукты питания.

Ранее сообщалось, что нападение России на Украину повлекло за собой резкий рост цен на пшеницу в мире, что усиливает и без того высокие цены на продукты питания.

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