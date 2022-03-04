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Вторжение России в Украину: какая ситуация в стране на девятые сутки войны

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Вторжение России в Украину: какая ситуация в стране на девятые сутки войны

Спикер Генштаба ВСУ

Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады.

По состоянию на вечер 4 марта основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

  • На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений.
  • На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.
  • В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.
  • На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.
  • Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.
  • На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.
  • Воздушные Силы ВСУ отражают воздушные удары противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.
  • Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят урон его наступательным группировкам и удерживают определенные рубежи.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране. Вместе победим! Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет. Слава Украине!" – отметили в Генштабе ВСУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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