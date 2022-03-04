Вторжение России в Украину: какая ситуация в стране на девятые сутки войны

Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады.
По состоянию на вечер 4 марта основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.
- На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений.
- На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.
- В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.
- На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.
- Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.
- На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.
- Воздушные Силы ВСУ отражают воздушные удары противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.
- Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят урон его наступательным группировкам и удерживают определенные рубежи.
"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране. Вместе победим! Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет. Слава Украине!" – отметили в Генштабе ВСУ.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед.
- Боевых бронированных машин – 939 ед.,
- артиллерийских систем –105 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 18 ед.,
- самолетов – 33 ед. (уточняется),
- вертолетов – 37 ед.,
- автомобильной техники – 404 ед.,
- легкие скоростные катера — 2 ед.,
- цистерн из ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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