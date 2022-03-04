Вторжение России в Украину: какая ситуация в стране на девятые сутки войны

Вторжение России в Украину: какая ситуация в стране на девятые сутки войны

Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады.

По состоянию на вечер 4 марта основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

На Волынском направлении положение украинских войск без существенных изменений.

направлении положение украинских войск без существенных изменений. На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен. На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.

подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника. Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок. На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев. Воздушные Силы ВСУ отражают воздушные удары противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят урон его наступательным группировкам и удерживают определенные рубежи.

"Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады. Борьба продолжается по всей стране. Вместе победим! Призываем пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться панике. Враг этого ждет. Слава Украине!" – отметили в Генштабе ВСУ.