Вторжение России в Украину: в Мелитополе оккупанты открыли огонь по местным жителям

Люди вышли на улицу с флагами Украины.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты открыли огонь по местным жителям, которые вышли на улицы, чтобы остановить военных преступников.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На ролике видно несколько сотен человек, которые идут по улице. Некоторые из них несут большой флаг Украины. В это же время слышатся выстрелы из оружия.

Очевидцы говорят, что огонь открыли по митингующим.

“Стреляют, стреляют. Запугивают. У нас люди ничего не боятся”, — кричит девушка за кадром.

Есть ли пострадавшие в результате нападения оккупантов, сейчас неизвестно.

Напомним, что в Мелитополе люди остановили колонну военной техники голыми руками.