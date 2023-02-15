Вторжение в Украину изолировало Россию, но Путин готовится к длительной войне — Reuters

Однако часть российской элиты не верит в победу России.

Российский президент диктатор Владимир Путин готовится к продолжительной войне в Украине. Но глава Кремля сильно ошибся, потому что полномасштабное вторжение сделало РФ агрессором и международно изолированной страной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Москве.

Авторы материала отмечают, что российский диктатор рассматривает войну "как переломный момент" и даже возможность "проучить" США, возродить Россию после распада Советского Союза. Однако кремлевский "фюрер" ошибся. Ведь его надежды улучшить свою репутацию оказались тщетными.

"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", — подчеркнул собеседник британского агентства .

Несмотря на желание Путина воевать, часть русской элиты не верит в победу России. Авторы материала отмечают: несмотря на последствия войны для РФ, у диктатора до сих пор нет серьезного соперника за власть. Все больше — он даже может не бояться президентских выборов 2024-го — учитывая подавление любого общественного инакомыслия.

Reuters также пишет, что в Москве опасаются экономических последствий войны. "Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", — сказал источник, близкий к Кремлю.

По его словам, РФ находится в невыгодном положении, как в военных технологиях, так и в мотивации. Впрочем, отмечает собеседник, война будет продолжаться "очень долго".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что пока ничто не указывает на скорейшее завершение войны России против Украины. Однако в мире заинтересована только Украина, но она нуждается в справедливом мире. Также в победе Украины и восстановлении ее территориальной целостности заинтересован весь мир.

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