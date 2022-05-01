Вторжение в Украину политически и экономически уничтожит Россию — президент Чехии

Полномасштабное вторжение в Украину политически и экономически уничтожит Россию.

Путин питал иллюзию всемогущества своего государства.

Об этом в интервью Prima News сообщил президент Чехии Милош Земан.

"Нет худшего шага в интересах русского народа, чем нападение на Украину, и произошло оно потому, что политики иногда действуют иррационально. Я даже сказал бы, что они ведут себя как сумасшедшие и что сумасшедших надо изолировать", — подчеркнул Милош Земан.

Он также добавил, что сами россияне оказались "агрессивнее и менее европейские", чем он думал. Если бы глава Кремля Путин перестал поставлять газ или нефть в Европу и тем самым намного уменьшил часть своей экспортной выручки, он поступил бы нелепо.

"Путин совершил преступление против мира. Я не хочу вступать в терминологические споры о том, есть в Украине геноцид или нет. Во всяком случае, убивают мирных жителей, а это, как минимум, очень близко к геноциду", — подчеркнул президент Чехии.

Напомним, что житель Харькова, скрывавшийся от бомбежек в подвале, ненадолго стал миллионером.

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