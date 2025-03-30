Разбитая техника на Курщине / © Associated Press

Реклама

Главнокомандующий Александр Сырский перебросил войска через юго-западную российскую границу, в Курск. Однако для американцев развертывание вторжения в РФ было серьезным нарушением доверия.

Об этом пишет издание NYT.

«Дело не только в том, что украинцы снова держали американцев в неведении, они тайно пересекли взаимно согласованную линию. В то же время они забрали оборудование, предоставленное коалицией, на территорию России», — отмечают журналисты.

Реклама

«Это был не почти шантаж, это был шантаж», — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Самой сложной красной линией была граница с РФ. Но весной 2024 года, чтобы защитить Харьков от российского нападения, администрация Байдена разрешила создание «оперативного ящика» — зоны российской территории, в рамках которой офицеры США в Висбадене могли предоставлять украинцам точные координаты. Первая итерация ящика охватывала широкую полосу северной границы Украины. Однако площадь этого ящика расширили после того, как Путин привез северокорейских солдат в Курскую область.

Позже американским военным разрешили предоставлять украинцам координаты для ударов по югу РФ, где россияне разместили силы и технику своего наступления на востоке Украины.

Политические разногласия в Украине способствовали фактически провалу контрнаступления на Курщине.

Американцы пришли к выводу, что Курск стал той победой, на которую все время намекал Владимир Зеленский. Это тоже было доказательством его расчетов: он все еще говорил о полной победе. Но одной из целей операции, как пояснил он американцам, является рычаг влияния — захватить и удержать российскую землю, которую можно обменять на украинскую землю во время предстоящих переговоров.

Напомним, ВСУ 5 января 2025 года начали новое наступление в Курской области РФ.

Однако аналитики проекта Deep State скептичны по поводу этих заявлений об успехах ВСУ на Курщине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил: в Курской области окружения ВСУ нет. Украинские военные продолжают выполнять задачи в этом направлении.