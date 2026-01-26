ТСН в социальных сетях

Война
359
1 мин

Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

За предыдущие сутки армия РФ потеряла около 1020 военных.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 1020 солдат и немало техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 26 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава — около 1 235 060 (+1 020) человек.

  • танков — 11 608 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23 951 (+1)

  • артиллерийских систем — 36 644 (+32)

  • РСЗО — 1 626 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1286 ед.

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 115 813 (+917)

  • крылатые ракеты — 4205.

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 75 906 (+147)

  • специальная техника — 4 051 (1)

Ранее Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины кардинально изменяют подход к поражению враждебных целей, отказываясь от массированного огня по площадям в пользу точечных ударов дешевыми и эффективными средствами.

