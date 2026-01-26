- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку
За предыдущие сутки армия РФ потеряла около 1020 военных.
За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 1020 солдат и немало техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 26 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 235 060 (+1 020) человек.
танков — 11 608 (+3)
боевых бронированных машин — 23 951 (+1)
артиллерийских систем — 36 644 (+32)
РСЗО — 1 626 (+2) ед.
средства ПВО — 1286 ед.
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 115 813 (+917)
крылатые ракеты — 4205.
корабли/катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 75 906 (+147)
специальная техника — 4 051 (1)
Ранее Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины кардинально изменяют подход к поражению враждебных целей, отказываясь от массированного огня по площадям в пользу точечных ударов дешевыми и эффективными средствами.