"Втрое больше людей работает в штабах, чем на фронте": нардеп о том, как заменять бойцов ВСУ

Число людей, работающих в штабах, значительно превышает число военных на передовой. Почему так сложилось, какие последствия это имеет для обороноспособности Украины и как можно улучшить систему ротации бойцов ВСУ? Ответы на эти вопросы – в комментарии народного депутата.
В ВСУ в три раза больше людей работает в штабах, чем на фронте. Надо проводить анализ, чтобы заменить военных.
Об этом сказал нардеп Сергей Евтушок.
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Нардеп подчеркнул, что из ПСУ в пехоту переводят специалистов, без которых просто невозможно обслуживать авиацию.
"Мы, как общество, должны получить ответ: чье это указание? Потому что Заявления президента и Сырского — это очень классно. А кто же давал такую команду из Воздушных сил забрать специалистов-техников? Конкретную фамилию", — говорит Евтушок.
Он отмечает: нужно проводить комплексный анализ. Начинать нужно с того, что происходит в штабах, расположенных в тылу.
"В три раза больше людей работает в штабах, чем в зоне боевых действий. Якобы в ВСУ, но по факту – где-то на западных рубежах", – констатировал народный депутат.
В частности, считает Евтушек, следует обратить особое внимание на пенсионеров – представителей силовых структур.
"Они в 35-40 лет вышли на пенсию. Многие воюют, я знаю. Они мобилизованы и служат. Но многие из них без проблем находятся на пенсии. Они могли бы заменить", — подытожил Сергей Евтушок.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач.
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