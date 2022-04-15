Вузы возобновляют обучение: некоторые в другом городе, а кто-то онлайн

Педагоги говорят, что это их личный фронт

Российские оккупанты воюют с университетами в Украине. Там, где продолжались активные боевые действия, повреждены не менее 14 университетских построек и еще одно уничтожено. Рашисты обстреливали вузы и сбрасывали на них авиабомбы. Но, несмотря на это, в 17 областях Украины высшие учебные заведения уже возобновили свою работу.

Об этом говорится в ТСН.

От Мариупольского государственного университета кое-где остались только стены. Рашисты атаковали вуз и с неба, и с земли – «Градами», крупнокалиберными гаубицами и авиабомбами. «Восстановить это будет очень тяжело, но будем восстанавливать обязательно после победы», – говорят работники.

До полномасштабного вторжения России в университете обучалось почти две с половиной тысячи студентов. Пока на связь не вышла даже половина из них. Неизвестной остается судьба полторы сотни сотрудников. «Самая важная и главная задача – мы собираем информацию, регистрируем всех преподавателей, сотрудников, студентов, выехавших из Мариуполя. Кто не смог еще уехать, пытаемся помогать, сейчас очень сложно это делать, потому что связи вообще никакого нет», — говорят директорате.

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К учебе университет планирует вернуться с 18 апреля. Вот только пока не в своем родном Мариуполе. Все серверы, документы и электронные ключи из города были вывезены еще 24 февраля утром. И сейчас как раз решают – в каком городе временно разместятся.

Харьковский университет имени Каразина. Два главных корпуса расположены на площади Свободы, по которой 1 марта рашисты нанесли ракетный удар. Взрывной волной выбило четыреста окон. А на следующий день вражеский снаряд попал в один из корпусов.

Сейчас почти не осталось невредимых корпусов и построек университета. Российские захватчики уничтожили их регулярными авиаударами и артобстрелами. Но, несмотря на это, уже две недели в вузе длится дистанционное обучение. Практические задания и занятия в лабораториях были перенесены на следующий учебный год. А выпускникам, не имеющим возможности дописать диплом, разрешили вместо него сдать аттестационный экзамен.

«Сейчас нет расписания, сейчас у нас «гугл-классы», там преподаватели преподают свои лекции, и студенты могут соединиться, когда у них есть Интернет, они находятся в безопасном месте», — говорят преподаватели.

Теперь свою работу возобновили университеты уже в 17 областях Украины. На этой неделе в учебу вернулся, в частности, и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Правда, пока тоже дистанционно. «Это наш ответ, это наш фронт, образовательный, чтобы мы продемонстрировали жизнь в Украине, Украина развивается, Украина обороняется, побеждает и демонстрирует образцы мирной жизни, а образование – это образцы мирной жизни», — говорят в учреждении.

К учебе здесь уже присоединились несколько десятков студентов из других вузов.

«Самое главное, на чем мы настаиваем – это гибкость и максимальное использование асинхронных процессов, то есть если не может занятие быть проведено в это время, можно его перенести на другое, если не может быть проведено сегодня, перенести его на завтра», – добавляют в заведении .

Как образовательный фронт держит свою оборону

К студентам, которые сейчас полноценно учиться не могут в Министерстве образования и науки просят руководство вузов относиться лояльно.

«Есть некоторые предметы, где есть предсессионный период, но они учитываются уже в сессию и, например, через две недели я уже должен сдать какие-то материалы, а у меня тупо нет времени. Я физически не могу», – объясняют студентка.

Анна студентка 3-го курса. С начала полномасштабной войны она занимается волонтерством. Ищет, договаривается, принимает грузы, фасует их и развозит. «Сейчас это занимает почти целый день, потому что мы, например, собрали и увезли куда нужно, если у нас приезжает груз, это целый день», – говорит девушка.

Студенты волонтерят, защищают Украину в составе Вооруженных сил и терробороны. Есть оставшиеся на временно оккупированных территориях. А кто-то не может учиться из-за своего психологического состояния. «Мы даем возможность индивидуального графика обучения, переноса своего учебного плана на более поздний срок, поэтому максимально будем учитывать состояние человека и потребности человека.

Но, несмотря на все, образовательные учреждения должны работать — уверяют в Министерстве образования. Это их фронт, и они должны держать оборону.

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