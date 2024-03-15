Введение войск НАТО в Украину: глава МИД Италии спрогнозировал жуткие последствия

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в пятницу, 15 марта, что введение войск НАТО в Украину значительно повысит риск развязывания Третьей мировой войны.

Об этом сообщило издание ANSA.

"Я не думаю, что НАТО должно вводить свои войска в Украину. Надеюсь, этого не произойдет", – заявил итальянский министр во время ответа на вопрос, возможно ли участие французской армии в войне в Украине после соответствующего заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

"Ввод войск альянса и участие в войне с Россией будет означать большой риск начала Третьей мировой войны", — добавил Антонио Таяни.

Он также отрицал возможность отправки итальянских военных в Украину и их участия в боевых действиях.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сделал очередное заявление о французских войсках в Украине. По его словам, единственный, кто будет нести ответственность за такой шаг – это кремлевский режим.