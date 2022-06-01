Введенные санкции против России от ЕС в Украине назвали "ослабевшими и запоздалыми"

Зеленый свет нефтяному эмбарго – совет ЕС сегодня начинает формальное утверждение шестого пакета санкций.

На очереди седьмой друзья Украины стремятся там видеть газовое эмбарго. Но против уже выступила Австрия, а Бельгия вообще хочет паузы в санкциях, рассказывает в ТСН корреспондентка «Радио Свобода» Зоряна Степаненко.

Тупик, из которого наконец удалось выбраться. Руководство ЕС, несмотря на усталость от очередных дискуссий, не скрывает удовольствия. Нефтяное эмбарго, более месяца было заблокировано, согласовано. «Это очень сильный сигнал, поскольку в последние дни и часы было предположение о надломе в единстве Европейского Союза. Думаю, как никогда важно показать, что мы можем быть сильными, жесткими и жесткими», — говорит президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Впрочем, не жесткость — повлияла на тормозившего решение венгерского премьера. Тот, кого называют кремлевским симпатиком в ЕС, говорил об атомной бомбе, которая упадет на венгерскую экономику, если эмбарго введут. В обмен на свое согласие Орбан хотел от Брюсселя деньги. Вместо этого — выторговал исключения. Санкции не коснутся трубопроводной нефти, а именно ее — и получает Венгрия и не только из России.

«Остаток российской нефти у нас составит 10 или 11 процентов, это поступающая через южный путепровод «Дружба». Мы действительно договорились: сейчас это исключение. Совет вернется к нему как можно скорее. Еще придется работать, впрочем, то, что мы сделали, это большой шаг вперед», – отмечает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В бан попадает нефть, которая поступает сюда по морю — это две трети от всех поставок. А к концу года Россия лишится, как прогнозируют лидеры, 90% объемов. Благодаря Польше и Германии, что несмотря на разрешение Брюсселя пользоваться сырьем из трубы, сознательно этого не будут делать.

«Для нас, и, кстати, то же касается и польского правительства, независимо от этого решения, мы будем продолжать усилия, направленные на остановку импорта российской нефти до конца года», – говорит канцлер Германии Олаф Шольц.

Российская казна из-за эмбарго недополучит 22 миллиарда долларов, счел «Блумберг». Ущерб на фоне того, что день войны, по подсчетам экспертов, стоит ей 900 миллионов, не заоблачны. Потому что, прогнозируют медиа, Россия найдет других клиентов – в Азии. И время на поиски покупателей будет. Еще полгода ЕС будет оставаться на российской нефтяной игле.

«Если о результате коротко, его можно охарактеризовать как «лучше, чем ничего». А это очень разочаровывает, учитывая всю серьезность ситуации в Украине. Не думаю, что в краткосрочной перспективе такое эмбарго повлияет на Россию, потому что оно не столь сильно. Нужны более мощные и более быстрые санкции», — убеждает старший аналитик Центра европейской политики Аманда Пол.

Слабые и запоздалые – такими называют санкции и на Банковой. Компромисс по трубе разочаровал и МИД Украины. Хотя дипломатически поблагодарили.

Насколько эффективно эмбарго, если Россия успеет приспособиться – журналисты после саммита интересовались у руководства ЕС. Лидеры напомнили, так или иначе, от нефтяных услуг Европа отказывается. И добавили, не только энергетическими санкциями богат шестой пакет.

От «Свифта» отрезают крупнейший российский банк – «Сбербанк», на который приходится 37 процентов банковского сектора России. На территории ЕС запрещают вещать по трем государственным каналам. И черные списки удлиняются – туда может попасть патриарх Кирилл. А также Алина Кабаева, которую считают подругой Владимира Путина и матерью его внебрачных детей. И против которой по этой же причине накануне уже ввела санкции Канада.

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