"Введите эмбарго или вы хотите, чтобы мы воевали до последнего украинца": Подоляк призывает усилить санкции против РФ

"Введите эмбарго или вы хотите, чтобы мы воевали до последнего украинца": Подоляк призывает усилить санкции против РФ

Подоляк отметил, что 85% нефти страна-агрессор перевозит портами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает союзников Украины усилить санкции против России, поскольку нынешних ограничений недостаточно.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийство украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для российских товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", – заметил Подоляк.

Ранее в МВД сообщали, что ключевая санкция, которая могла бы развалить путинизм – это нефтяное эмбарго.

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