Миссия МАГАТЭ утром 31 августа выехала из Киева в ЗАЭС, на которой российские оккупанты совершают ядерный терроризм.

В день, когда МАГАТЭ едет в ЗАЭС, оккупанты снова открыли огонь по Энергодару. Политолог Кирилл Сазонов считает, что россияне могут готовить покушение на представителей миссии. Однако в Никопольском РВА считают, что враг хочет ввести в заблуждение МАГАТЭ.

Об этом рассказал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, армия РФ хочет сформировать пул местных жителей, которые "под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища".

"На противоположном берегу армия РФ обстреливает Энергодар. Цель этого действа — создать подходящую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища. Распятого мальчика в трусиках помните? То же самое, только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара", – заявил Евтушенко.

В свою очередь, политолог и военный Кирилл Сазонов предупредил, что россияне могут готовить покушение на миссию МАГАТЭ в Энергодаре.

"Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси уже в пути на станцию и рассчитывает в ближайшее время ее посетить. Источники в разведке сообщили, что пленные, взятые во время освобождения Щербаков и Нестерянки, заявили, что имели задачу осуществить обстрел колонны с миссией МАГАТЭ, используя в том числе трофейное вооружение западного образца. В целях обвинения Украины в срыве миссии", – сообщил Сазонов.

Кроме того, в самом Энергодаре активизировались боевые действия.

"В самом Энергодаре ведут бои передовые разведгруппы ВСУ и часть гарнизона начала отступать на ЗАЭС, чтобы прикрыться станцией от украинской артиллерии. В настоящее время принимаются усиленные меры по безопасности делегации, поскольку россия не отказалась от намерений совершить очередную провокацию", — подчеркнул Сазонов.

Ранее Старух перечислил факторы для улучшения ситуации на ЗАЭС.

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