Вводит "рублевую зону" на ВТО: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

По указанию кремля и центробанка РФ фигурант вводит так называемую рублевую зону во временно захваченных регионах Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на Руслана Арефьева – председателя правления российского ЦГРБанка, финансирующего войну РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По указанию кремля и центробанка РФ фигурант вводит так называемую "рублевую зону" во временно захваченных регионах Украины.

Также читайте НАПК внесло в список спонсоров войны одну из крупнейших государственных компаний КНР: какую именно

Для этого Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске.

После захвата левобережной Херсонщины и части Запорожской области фигурант организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения.

В большинстве своем открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений.

Таким образом, агрессор пытается произвести все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях.

Кроме того, оккупационные структуры ЦГРБанка принимают участие в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Сил обороны.

СБУ сообщила о подозрении главе росбанка Руслану Арефьеву / Фото: СБУ

Больше всего это касается выплаты "зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их "расквартирование".

Также на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций РФ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Напомним, США ослабили санкции для крупнейших банков РФ.