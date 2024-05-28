Вводит "рублевую зону" на ВТО: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

По указанию кремля и центробанка РФ фигурант вводит так называемую рублевую зону во временно захваченных регионах Украины.
Служба безопасности собрала доказательную базу на Руслана Арефьева – председателя правления российского ЦГРБанка, финансирующего войну РФ против Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По указанию кремля и центробанка РФ фигурант вводит так называемую "рублевую зону" во временно захваченных регионах Украины.
Для этого Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске.
После захвата левобережной Херсонщины и части Запорожской области фигурант организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения.
В большинстве своем открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений.
Таким образом, агрессор пытается произвести все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях.
Кроме того, оккупационные структуры ЦГРБанка принимают участие в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Сил обороны.
Больше всего это касается выплаты "зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их "расквартирование".
Также на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций РФ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия).
Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.
Напомним, США ослабили санкции для крупнейших банков РФ.
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