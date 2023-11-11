"Вы буквально не сможете собрать себя в кучу": гороскоп для окупантов от 31-й бригады (видео)

Военные 3 механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады обнародовали ироничный гороскоп для оккупантов и продемонстрировали его в действии. Защитники показали уничтожение вражеской техники и личного состава российской армии.

Соответствующее видео появилось на странице 31 ОМБр в Facebook 11 ноября.

"Гороскоп на сегодня для окупантов от 3 механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады: "День будет не самым легким, но поучительным. На работе вас ждут трудности, вы буквально не сможете собрать себя в кучу. Но не теряйте оптимизма, в вашей семье вскоре будет ожидаемый подарок, а именно: автомобиль марки "Лада". Добро пожаловать в ад", — говорится в сообщении под видео.

Гороскоп на сегодня для окупантов от 3 механизированного батальона 31 отдельная механизированная бригада: День будет не самым легким, но поучительным. На работе вас ждут трудности, вы буквально не сможете собрать себя в кучу. Но не упускайте оптимизм, в вашей семье вскоре будет ожидаемый подарок, а именно автомобиль марки Лада. Добро пожаловать в ад Опубликована 31 отдельная механизированная бригада Пятница, 10 ноября 2023 г.

Напомним, на юге 13 Управление военной контрразведки СБУ "устроило феерический салют": уничтожило склад с боеприпасами и логистику оккупантов.

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