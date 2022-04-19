"Вы делаете большое дело": в России родственники оккупантов не верят, что зверства в Украине совершают именно военные РФ

Родственники воюющих в Украине российских оккупантов не верят в то, что солдаты РФ убивают мирное население. Зомбированные зрители пропагандистских каналов считают, что оккупанты уничтожают "фашистов".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Украинские военные перехватили еще один разговор оккупанта со своей матерью. Захватчик рассказывает ей, что происходит в Украине, но женщина ему не верит.
"Что мы здесь делаем? Убиваем гражданских и детей", — сказал оккупант своей матери.
На что женщина подчеркнула, что военные преступники РФ в Украине совершают "большое дело".
“Сын, не теряй боевого духа. Ты бы видел, что они там творят. Ты знаешь, вы делаете большое дело. Сам запомни и другим передай” — подчеркнула женщина.
В то же время в Украине за время войны с Россией ВСУ уничтожили уже более 20 тысяч оккупантов.
Напомним, что в Николаеве в результате российских обстрелов были разрушены жилые дома, офисы, магазины и другие здания.
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