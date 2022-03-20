"Вы – глаза и уши нашего государства": Зеленский вручил государственные награды работникам украинской разведки (фото)

Зеленский поблагодарил работников украинской разведки за их чрезвычайно важную работу в военный период.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Зеленский вручил им государственные награды за выполнение важных задач в пределах сопротивления российскому вторжению.
Фото встречи опубликовал глава государства на своей стороне Telegram.
За особое мужество при выполнении боевых и специальных задач трое работников были награждены орденами. Еще одному бойцу Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» за проявленное личное мужество и героизм.
"Ваша работа незаметна для широких масс, но чрезвычайно важна для Украины. Вы – наши глаза и уши. Благодаря вам политическое и военное руководство государства имеет возможность принимать оптимальные решения для сдерживания врага и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаю всем нам победы, а вам и вашим семьям – здоровье, мир и благосостояние", – сказал Владимир Зеленский во время вручения наград.
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