"Вы говорите, что мы даем недостаточно. Но вы не делали ничего, чтобы у вас это все было" – американский эксперт о поставках оружия

Известный американский военный эксперт Филлип Карбер, в свое время работавший внешним советником премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и генсека НАТО Менфреда Вернера, возглавлявший департамент стратегии в Пентагоне, объяснил, почему Запад не предоставляет Украине столько вооружения, сколько просит Киев.

Об этом он сказал в интервью "Фактам".

"Понимаю, что вам предоставляют не столько, чтобы это имело существенный эффект на ход боевых действий. Но действительно хочу еще раз подчеркнуть момент, который доводит меня до безумия. "О, вы даете столько, чтобы мы могли устоять, но недостаточно того, чтобы победить. Вы на Западе смотрите, как Украина истекает кровью".

Вот здесь я буду жестче. Это не наша вина, что вы, ребята, продавали в страны третьего мира изделия своей оборонной промышленности для получения прибыли вместо того, чтобы строить собственные Вооруженные Силы. Даже после семи лет с начала этой войны вы продолжали это делать. Вы производили ракеты дальнего радиуса действия. Однако сделали всего четыре штуки. А теперь говорите, что мы даем вам недостаточно. Но это вы не делали ничего, чтобы у вас это все было. Вы должны стыдиться", – жестко отмечает эксперт.

По его мнению, в итоге Украина получила от Запада даже большее вооружение, чем он рассчитывал.

"Других на Западе реально раздражаете, что вы просите, поскольку вы не перестраивали собственные современные технологии и не производили вооружение. Например, ваш Харьковский танковый завод — один из лучших заводов в мире. Ваши конструкторы взяли танк Т-72, у которого была очень уязвимая башня, поставили на нее немецкую пушку, а место для боеприпасов сделали сзади за башней, и сделали из него отличный танк, который идеально подходит для вашей местности. По-моему, он был бы великолепен не только для вас, а, например, для стран Балтии. Но вы его не начали производить, это был только прототип", – сказал Карбер.

Кроме того, он считает, что Украина могла бы делать боевые машины пехоты, к тому же гораздо лучше американских Bradley.

"У вас были для этого технологии. Но вы этого тоже не делали. Поэтому не вините нас", – подытожил он.

Ранее Карбер заявил, что россияне могут предпринять финальную попытку наступления на Киев весной-летом 2023 года.

Также эксперт считает, что временное перемирие с Россией может стать "катастрофой для Украины".

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