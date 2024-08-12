"Ви нас не довезете?": как коренные "россияне" Курщины говорят по-украински (видео)

Это и неудивительно, ведь южная Курщина принадлежит к этническим украинским регионам – Восточной Слобожанщине и частично Северщине.

В Сети появилось видео, как жительницы Курской области обращаются к бойцам ВСУ на украинском языке.

На видео украинские военные спросили бабушек, никто ли их не обижает. В ответ женщины попросили военных подвезти, однако бойцы отказали, объяснив, что везут амуницию. Далее приводим диалог между украинским военным и коренными "россиянами" Курской области.

— Вас не ображають?

— Та ні. Ви нас не довезете? Ноги болять.

— У нас просто амуніція, не маємо куди. Чесно.

— Ну, ладно, потихеньку тоді...

— Але ви українською говорите?

— Я хоть і не українка, но по-українськи...

— То що, слава Україні?

— Слава.

Украиноязычные бабушки из Курской области удивили Сеть

Это и неудивительно, ведь южная Курщина принадлежит к этническим украинским регионам – Восточной Слобожанщине и частично Северщине. Восточная Слобожанщина расположена в пределах Курской, Белгородской и Воронежской областей РФ. Этот регион был заселен этническими украинцами, которые, к сожалению, были ассимилированы Россией. И хотя местные уже не осознают себя украинцами, их язык выдает, кто были их родители и деды.

Карта границ Восточной Слобожанщины / Фото: Википедия

Как напоминает "Радио Свобода", в 1926 году в Советском Союзе во время проведения переписи населения оказалось, что в ряде районов РСФСР, принадлежавших к Восточной Слобожанщине, доминировало или значительную часть составляло украинское население. Это:

Глушковский и Суджанский районы Курской области;

Красноярский, Гайворонский, Борисовский, Волоконовский, Чернянский, Красногвардейский, Алексеевский, Вейделевский, Ровенский районы, а также восточная часть Шебекинского и западная часть Новооскольского районов Белгородской области;

Кантемировский; Богучарский, Рассошанский, Ольховский, Подгоренский, Каменский, Павловский, Петропавловский, Калачаевский, Воробьевский, Батурлиновский районы, а также южные части Острогского, Лискинского и Новохоперского районов Воронежской области;

Чертковский, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский и частично Милютинский районы Ростовской области.

Во время политики коренизации здесь местами действовали украиноязычные школы, делопроизводство тоже было украинским. Однако после Голодомора политику коренизации свернули, а эти земли подверглись тотальной русификации.

Тем не менее, старшее поколение до сих пор общается на "балачке" — именно так местные называют украинский язык на своей территории.

"Обзорная карта украинских земель", Вена, ок. 1900. / Фото: Историческая правда

Справедливости ради стоит отметить, что у младшего поколения этого региона отсутствует самоидентификация себя как украинцев, или лиц, связанных с Украиной. В рядах оккупационной армии РФ можно встретить немало военных с типично украинскими фамилиями, оканчивающимися на -енко. Однако происхождение им не мешает совершать военные преступления на нашей земле.

Напомним, что президент Зеленский 22 января 2024 подписал указ №17/2024 "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Президент поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически обитаемых ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. Этот указ вызвал истерику у российских пропагандистов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что в настоящее время под контролем ВСУ находится около 1000 км территории России.

При этом президент Зеленский поручил разработать гуманитарный план для Курщины.

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