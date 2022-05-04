"Вы – наши герои настоящего": Зеленский показал титаническую работу спасателей во время войны (фото)

"Вы – наши герои настоящего": Зеленский показал титаническую работу спасателей во время войны (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии со спасателями, ежедневно ликвидирующими последствия российских обстрелов.

Зеленский назвал спасателей "настоящими героями" и поблагодарил их за спасенные жизни и чрезвычайно тяжелую работу по ликвидации последствий атак РФ.

Глава государства разместил несколько фотографий с пожарными.

"Люди с большим сердцем и огромной силой духа. Вы ликвидируете последствия вражеских обстрелов. Укрощаете пламя и спасаете жизнь людей. Вы – наши герои настоящего!" — написал украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня на Донбассе. По словам украинского президента, для прекращения огня на территориях Украины нужно желание двух сторон.

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