"Вы – наши герои!": Зеленский поблагодарил воинов ПВО и спасателей

После массированной ночной атаки дронами, которую отбили защитники неба над Украиной, президент обратился к ним со словами благодарности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу сил противовоздушной обороны и спасателей во время массированных российских ударов.

По его словам, каждое сбивание вражеских дронов и ракет – это спасенные жизни людей.

Об этом президент написал в Telegram.

Он также опубликовал новые фотографии. На кадрах видна работа украинских спасателей и бойцов сил противовоздушной обороны.

Работа ПВО

"Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы устремляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники. Наши спасатели, которые вовлечены в ликвидацию последствий вражеских ударов. Вы выкладываетесь на полную ради спасения других. Вы – наши герои!" ‒ отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного и южного направления.

Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54. Украинские военные уничтожили 52 вражеских беспилотника.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и критическую инфраструктуру государства в центральных регионах, в частности Киевской области.

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