"Вы – наши гости, а не беженцы": Дуда пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС

"Вы – наши гости, а не беженцы": Дуда пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС

Президент Польши Анджей Дуда в Верховной Раде подчеркнул, что украинцы, вынужденные уехать из своей страны из-за нападения РФ, в Польше – не беженцы, а гости.

Выступая в Верховной Раде Украины, президент Польши Анджей Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Об этом он сказал в украинском парламенте 22 мая.

В частности, Дуда поблагодарил украинцев за сопротивление, отвагу, которую ВСУ проявляют во время защиты Украины.

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"Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза", – сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что, учитывая дружеские отношения между Варшавой и Киевом, которые особенно проявились в условиях полномасштабной войны России против Украины, пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей.

"Пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", — сказал польский президент.

Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину.

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