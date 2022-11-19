"Вы не сможете выиграть эту войну": в Госдепе призвали РФ немедленно вывести войска из Украины

В США обещают дальше поддерживать Украину к победе.

Государственный департамент США призывает страну-агрессорку Россию закончить войну и вывести свои оккупационные войска из Украины.

Об этом 18 ноября во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

В Госдепе убеждены, что несмотря на зверства и подлую тактику РФ не сможет одержать победу.

"Мы настойчиво призываем Россию вывести ее силы, чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет — независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика", — подчеркнул представитель Госдепа.

Патель в очередной раз подчеркнул, что именно Россия ответственна за зверства на оккупированных территориях Украины. По его словам, в последнем отчете Conflict Observatory подробно описаны многочисленные случаи незаконных задержаний, пыток и исчезновений людей в Херсоне и области, совершенных вооруженными силами российских захватчиков.

"Сегодня мы снова призываем РФ прекратить ее фильтрационные операции, нарушение и пренебрежение правами человека, пренебрежение международным гуманитарным правом и уставом ООН", – отметил он.

Ранее Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ. Он подчеркнул, что это решение "может принять только президент Владимир Зеленский".