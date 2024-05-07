"Вы серьезно?": эксперт "разнес" выводы аналитиков, что РФ якобы не использует Крымский мост

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко опроверг выводы одной из OSINT групп о том, что Крымский мост якобы потерял свое значение для поставок российских оккупационных войск (РОВ) в Крыму и на юге Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, некоторые аналитики утверждают, что незаконный Керченский мост потерял свое значение, потому что почти год по нему якобы не доставляют военной техники и военных комплектующих в целом. Мол, гражданские грузовые и пассажирские перевозки продолжаются, а военные грузы – нет.

"Честно говоря, был крайне удивлен такой информацией, от, казалось бы, OSINTеров, которые по степени аналитики должны быть немного выше среднестатистического потребителя информации. Поскольку перевозка железнодорожной веткой Керченского моста техники, боеприпасов и прочего МТЗ РОВ как продолжалась, так и продолжается. В Керч регулярно прибывают склады с этой компонентой и местные мониторинговые каналы, такие как "Крымский ветер", "АРК" и другие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нем", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, перевозка цистерн с нефтепродуктами — это горюче-смазочные материалы для оккупантов, а пассажирские вагоны — это перевозка личного состава.

По его словам, Крым играет роль транзитного логистического узла для обеспечения группировки РОВ численностью около 200 тысяч человек на юге Украины. Никакая альтернативная логистическая ветвь, в частности через Мариуполь и Бердянск, "не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7 – нон-стоп, южную группировку РОВ".

"А потому, крайне диссонирующие выводы, учитывая, буквально, нарратив о том, что "не надо атаковать Керченский мост"... Вы серьезно?" – резюмировал эксперт.

Напомним, аналитики The Independent и крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar утверждают, что на мосту, который Россия построила после аннексии Крыма 2014 года, якобы отсутствует движение транспорта, и поэтому оно "больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск".

Мол, Россия перешла на использование сухопутных маршрутов на оккупированной территории Украины для снабжения войск на фронте.

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