"Вы сказали, что слышите звуки взрывов": Байден вспомнил первый разговор с Зеленским 24 февраля

В начале полномасштабного вторжения многие ожидали поражения Украины. Впрочем, через год украинцы только сплотились, а демократия выстояла.

С такой речью выступил президент США Джо Байден сегодня, 20 февраля, во время совместного брифинга с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь?И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", — заявил президент США.

По словам Байдена, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.

"Но через год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", – добавил Байден.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Американский лидер воспользовался поездом, чтобы добраться из Польши в Украину.

Арезидент Украины отметил, что они с Джо Байденом обсудили, в частности, вопросы дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину.

Украинцы отреагировали мемами на приезд в Украину президента США Джо Байдена.

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