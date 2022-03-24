Вы уверены, что 5-я статья сработает: Зеленский заявил, что Россия пойдет войной против восточных членов НАТО

Вы уверены, что 5-я статья сработает: Зеленский заявил, что Россия пойдет войной против восточных членов НАТО

Президент Украины призвал Альянс позаботиться о безопасности в Европе и мире.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не остановится на Украине и пойдет войной дальше – против восточных членов НАТО.

Об этом он заявил 24 марта, выступая на саммите НАТО.

"Я уверен, вы уже понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли тогда НАТО думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5-я статья способна сработать?", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Будапештский меморандум не сработал на мир в Украине. Президент Украины призвал страны-члены Альянса пересмотреть свою позицию касательно РФ и "реально позаботиться о безопасности, безопасности в Европе, а значит и в мире".

Полный текст речи Зеленского на саммите стран-членов НАТО читайте здесь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

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