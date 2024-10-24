"Вы увидите поражение КНДР": эксперты прогнозируют "мясорубку" для бойцов Кима

Войска Северной Кореи на войне против Украины потерпят сокрушительное поражение. Суровые реалии фронта и изоляция бойцов из КНДР от российских солдат глубоко повлияют на мировоззрение северокорейских сил.

Такое мнение экс-координатор Группы экспертов ООН по Северной Корее Хью Гриффитс высказал в комментарии France24.

Гриффитс рассказал, что, несмотря на наличие у Северной Кореи одной из крупнейших армий в мире, качество войска оставляет желать лучшего. Эта армия опирается на массу и северокорейские военные не были испытаны на поле боя. Поэтому, считает эксперт, на фронте в Украине пропаганда лидера КНДР Ким Чен Ына о "непобедимости" его страны лопнет, как мыльный пузырь. Это повлияет на моральный дух северокорейских солдат.

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"Украинцы собираются разбомбить их, и вы увидите поражение КНДР … Они будут умирать, они не добьются никакого прогресса, они не дойдут до Киева на российских танках. Ничего хорошего для них не будет", – убежден Гриффитс.

По его мнению, россияне, скорее всего, отправят именно северокорейских бойцов в "мясорубку" войны. РФ не будет особо заботиться об их выживании что касается удовлетворения базовых потребностей, таких как еда и вода.

"С ними не будут хорошо обращаться, их будут использовать как пушечное мясо", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что из-за этого бойцов из КНДР охватит страх, и, вероятнее всего, это приведет к массовому дезертирству. Гриффитс назвал такое развитие событий самым большим ужасом Кима, ведь это ставит под сомнение всю легитимность его режима.

В свою очередь сотрудник Корейского фонда в Chatham House Эдвард Гауэлл считает, что лидер КНДР, скорее всего, учел эти угрозы до своего согласия о поддержке российской армии войсками. Учитывая деньги, продовольствие, военную помощь и спутниковые технологии, которые Северная Корея получает от России, эти выгоды слишком большие, чтобы Пхеньян признал отправку своих войск в страну-агрессор ошибкой.

Гриффитс отметил, что за эти риски Ким может заплатить более чем высокую цену:

"Я думаю, что это просчет. Ничего хорошего из этого не получится. Ни для Кима, ни для Путина".

Напомним, по мнению обозревателя Александра Коваленко, в зависимости от разных вариантов применения войск КНДР ситуация для Украины будет иметь разные последствия, однако точно возникнет негативный эффект от однократного увеличения количества врага на одном или нескольких участках фронта.

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